Дана арифметическая прогрессия 11;18;25;... . Какое число стоит в этой последовательно??ти на 6-м месте?

Алгебра
Дана арифметическая прогрессия 11;18;25;... . Какое число стоит в этой последовательно??ти на 6-м месте?
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