Помогите раскрыть! 2(х-у)(х+у)
Математика
Помогите раскрыть! 2(х-у)(х+у)
Ответ(ы):
Гость:
2(х-у)(х+у)=2(x²-y²)=2x²-2y² Ответ:2x²-2y²
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