Две лошади скачут на встречу друг другу. через какое время они встретятся , если скорость лошадей 15 и 18 км / ч . расстояние между ними 264 км.

Математика

Две лошади скачут на встречу друг другу. через какое время они встретятся , если скорость лошадей 15 и 18 км / ч . расстояние между ними 264 км.

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