Две лошади скачут на встречу друг другу. через какое время они встретятся , если скорость лошадей 15 и 18 км / ч . расстояние между ними 264 км.
Математика
Две лошади скачут на встречу друг другу. через какое время они встретятся , если скорость лошадей 15 и 18 км / ч . расстояние между ними 264 км.
Ответ(ы):
Гость:
1)15+18=33 2)264:33=8 Ответ:8 ч
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