Составить словосочетание с словами корабль,костёр,горизонт,велосипед,корзина,бл??годарить,растение,воображение,песок,шёл,рекордсмен,беседовать,тренировка,тренер,извинить,чемпион,восхищать.

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Составить словосочетание с словами корабль,костёр,горизонт,велосипед,корзина,бл??годарить,растение,воображение,песок,шёл,рекордсмен,беседовать,тренировка,тренер,извинить,чемпион,восхищать.
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