3x(в кубе)-75x Разложить на множители

Алгебра
3x(в кубе)-75x Разложить на множители
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Разложить на множители
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
НАПИШИТЕ РАССКАЗ О ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ ЯРОСЛАВА МУДРОГО НА ТЕМУ ОДИН ДЕНЬ ИЗ ЖИЗНИ БОЯРИНА И Т.Д
Ответить
Математика
Нарисуйте схему к задаче.в марте и апреле мишка изучал поведение краснощекого суслика и затратил на это 180 часов.сколько часов изучал мишка поведе...
Ответить
Английский язык
Помогите пожалуйста, вставить местоимения
Ответить
Русский язык
Составить словосочетание с словами корабль,костёр,горизонт,велосипед,корзина,бл??годарить,растение,воображение,песок,шёл,рекордсмен,беседовать,трен...
Ответить
Русский язык
Помогите разгадать!!!!
Ответить