НАПИШИТЕ РАССКАЗ О ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ ЯРОСЛАВА МУДРОГО НА ТЕМУ ОДИН ДЕНЬ ИЗ ЖИЗНИ БОЯРИНА И Т.Д

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Яросла́в Влади́мирович (или Яросла́в Му́дрый; ок. 978 — 19 или 20 февраля 1054, Вышгород) — князь ростовский (987—1010), князь новгородский (1010—1034), великий князь киевский (1016—1018, 1019—1054).В это время против короля Мешко II в Польской земле поднялось восстание, народ убивал епископов, попов и бояр. В 1031 году Ярослав и Мстислав, поддержав притязания Безприма на польский престол, собрали большое войско и пошли на поляков, отвоевали города Перемышль и Червен, завоевали польские земли, и, взяв в плен множество поляков, поделили их.Княжение Ярослава Мудрого продолжалось 37 лет. Последние года жизни Ярослав провёл в Вышгороде. Умер Ярослав Мудрый 20 февраля 1054 года в Вышгороде точно в праздник Торжества Православия[56] на руках сына Всеволода, пережив на четыре года свою жену Ингигерду и на два года старшего сына Владимира.