Нарисуйте схему к задаче.в марте и апреле мишка изучал поведение краснощекого суслика и затратил на это 180 часов.сколько часов изучал мишка поведение суслика в апреле,если в марте ему понадобилось для этого 108 часов?
Математика
Нарисуйте схему к задаче.в марте и апреле мишка изучал поведение краснощекого суслика и затратил на это 180 часов.сколько часов изучал мишка поведение суслика в апреле,если в марте ему понадобилось для этого 108 часов?
Ответ(ы):
Гость:
180ч март апрель ---------------------------------------------------------------- x ч 108 ч 180-108=72 ч изучал в марте 72:24=3 д изечал в марте
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