Нарисуйте схему к задаче.в марте и апреле мишка изучал поведение краснощекого суслика и затратил на это 180 часов.сколько часов изучал мишка поведение суслика в апреле,если в марте ему понадобилось для этого 108 часов?

Математика
Нарисуйте схему к задаче.в марте и апреле мишка изучал поведение краснощекого суслика и затратил на это 180 часов.сколько часов изучал мишка поведение суслика в апреле,если в марте ему понадобилось для этого 108 часов?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
                                 180ч                                                                                                                                             март                                       апрель                                                                                                 ----------------------------------------------------------------                                                                                                      x ч                                          108 ч                                                                    180-108=72 ч изучал в марте                                                                                                                          72:24=3 д  изечал в марте
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Помогите пожалуйста, вставить местоимения
Ответить
Русский язык
Составить словосочетание с словами корабль,костёр,горизонт,велосипед,корзина,бл??годарить,растение,воображение,песок,шёл,рекордсмен,беседовать,трен...
Ответить
Русский язык
Помогите разгадать!!!!
Ответить
Английский язык
Переклад Тексту Full Steam Ahead For The trip of a lifetime
Ответить
Биология
Что такое опорная структура?
Ответить