Нарисуйте схему к задаче.в марте и апреле мишка изучал поведение краснощекого суслика и затратил на это 180 часов.сколько часов изучал мишка поведение суслика в апреле,если в марте ему понадобилось для этого 108 часов?

Математика

Нарисуйте схему к задаче.в марте и апреле мишка изучал поведение краснощекого суслика и затратил на это 180 часов.сколько часов изучал мишка поведение суслика в апреле,если в марте ему понадобилось для этого 108 часов?

Автор: Гость