Срочно Одна наклонная плоскость у которой l=7,2 метра а h=1,8 метра Другая наклонная плоскость у которой l=6 метров а h=1,5 метра Какая из наклоных плоскостей обеспечит больший выграш в силе если поднимать по ней тело. И ...
Физика
Срочно Одна наклонная плоскость у которой l=7,2 метра а h=1,8 метра Другая наклонная плоскость у которой l=6 метров а h=1,5 метра Какая из наклоных плоскостей обеспечит больший выграш в силе если поднимать по ней тело. И во сколько раз?
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