Дана арифметическая прогрессия (An), найдите d, если S7=140, A1=-20
Алгебра
Дана арифметическая прогрессия (An), найдите d, если S7=140, A1=-20
Ответ(ы):
Гость:
Напиши формулу суммы n-членов арифмет прогрессии Sn=(2a1+(n-1)*d)/2* n S7=(2*(-20)+6d)*7/2=140; 7(6d-40)=280; 6d-40=40, 6d=80; d=40/3
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