Катеты прямоугольного треугольника равны 6 корней 11 и 2.Найдите синус наименьшего угла этого треугольника. Треугольник прямоугольный. С картиночкой, пожалуйста
Геометрия
Катеты прямоугольного треугольника равны 6 корней 11 и 2.Найдите синус наименьшего угла этого треугольника. Треугольник прямоугольный. С картиночкой, пожалуйста
Ответ(ы):
Гость:
Меньший угол лежит против катета , равного 2. Синус острого угла равен отношению противоположного катета( он равен 2) к гипотенузе(она не известна). Ищем гипотенузу по теореме Пифагора с=√(2² + (6√11)²) = √(4+396) = √400 = 20. sinα = a/c = 2/20 = 0,1
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