Разбор слова пыль под номером 1
Русский язык
Разбор слова пыль под номером 1
Ответ(ы):
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Помогите пожалуйста решить. В фруктовом саду собрали 2970 кг яблок.На консервный за??од отправили 2\5 массы всех собранных яблок,4\9 массы оставших...
Математика
Геометрия
Катеты прямоугольного треугольника равны 6 корней 11 и 2.Найдите синус наименьшего угла этого треугольника. Треугольник прямоугольный. С картиночко...
Математика
У девочки было 36 рублей. Она потратила 1\3 этой суммы и 1\3 остатка. Сколько денег у неё осталось? ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА !!!