Данные глаголы записать в начальной формы. несёт- плетёт- бредёт- ммолчит радует- мстит- знакомят- завтракает- пахнешь- разгребёт-

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Данные глаголы записать в начальной формы. несёт- плетёт- бредёт- ммолчит радует- мстит- знакомят- завтракает- пахнешь- разгребёт-
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
несёт - нести плетёт - плести бредёт - брести молчит - молчать радует - радовать  мстит - мстить знакомят - знакомить завтракает - завтракать пахнешь - пахнуть разгребёт - разгребать
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