Дано: угол 1 равен углу 2 угол 3 на 30 градусов больше чем угол 4. Найти угол 3 и угол 4!
Геометрия
Дано: угол 1 равен углу 2 угол 3 на 30 градусов больше чем угол 4. Найти угол 3 и угол 4!
Ответ(ы):
Гость:
Углы 3 и 4 - смежные. Сумма смежных углов равна 180 градусам. (180-30)/2=75(градусов)- угол 4. 75+30=105(градусов)- угол 3. Ответ:75 и 105 градусов.
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