Дано: угол 1 равен углу 2 угол 3 на 30 градусов больше чем угол 4. Найти угол 3 и угол 4!

Геометрия

Дано: угол 1 равен углу 2 угол 3 на 30 градусов больше чем угол 4. Найти угол 3 и угол 4!

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