Дано V(Hcl)-120мл Р(hcl)=1.075гр/мл w(hcl)=15% m(caco3)-20гр найти v(co2)-? hcl+caco3---gt;
Химия
Дано V(Hcl)-120мл Р(hcl)=1.075гр/мл w(hcl)=15% m(caco3)-20гр найти v(co2)-? hcl+caco3---gt;
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано V(HСL)-120 мл Р(HCL)=1.075 гр/мл w(HCL)=15% m(CaCO3)-20 гр найти V(CO2)-? 1) Находим массу раствора mppa=V(HCL)*p(HCL)=120*1.075=129 g 2) Находим массу вещества m(вва)=mppa*W(HCL)/100%=129*15%/100%=19.35 g 3)Подставляем в уравнение реакции и определяем обьем CO2 19.35 g X L 2HCL + CaCO3--->CaCL2+H2O+CO2 2*36.5 22.4 M(HCL)=36.5 g/mol , Vm=22.4 L/mol 19.35 / 73 = x/22.4 x ≈ 6 л ответ ≈6 л
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