Дано V(Hcl)-120мл Р(hcl)=1.075гр/мл w(hcl)=15% m(caco3)-20гр найти v(co2)-? hcl+caco3---gt;

Химия
Дано V(Hcl)-120мл Р(hcl)=1.075гр/мл w(hcl)=15% m(caco3)-20гр найти v(co2)-? hcl+caco3---gt;
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано V(HСL)-120 мл Р(HCL)=1.075 гр/мл w(HCL)=15% m(CaCO3)-20 гр найти V(CO2)-? 1) Находим массу раствора mppa=V(HCL)*p(HCL)=120*1.075=129 g 2) Находим массу вещества m(вва)=mppa*W(HCL)/100%=129*15%/100%=19.35 g 3)Подставляем в уравнение реакции и определяем обьем CO2 19.35 g                                                  X L 2HCL    +   CaCO3--->CaCL2+H2O+CO2   2*36.5                                                   22.4 M(HCL)=36.5 g/mol , Vm=22.4 L/mol 19.35 / 73 = x/22.4 x  ≈ 6 л ответ ≈6 л
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Колесо движущейся автомашины за 47 сек совершает 400 оборотов.Длина внешней окружности колеса 235 см.Какова скорость автомашины. С решением пожал...
Ответить
Биология
Какой углевод выполняет записанную функцию в растительных клетках?
Ответить
Математика
А)5а-9в, если а=-4, в=1. Б)3м+7n, если m=-4.2, n=1.5 плеезз
Ответить
Русский язык
Продолжить текст.В тот зимний вечер у нас в семье украшаои ёлку
Ответить
Математика
Помогите решить уравнение 250-3y=115
Ответить