Даны 2 числа X и y,составить алгоритм который будет максимальным из этих двух чисел.

Информатика
Даны 2 числа X и y,составить алгоритм который будет максимальным из этих двух чисел.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
#include<stdio.h> #include<iostream> #include<math.h> using namespace std; int main(){ int x, y; cout<<max(x,y); return 0; }
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