Моря омывающие берега России кратко

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Самое западное из морей-Балтийское море., Черное и Азовское-омывают небольшие участки территории России. Баренцево, Белое, Карское, Лаптевых, Восточно-Сибирское, Чукотское — омывают территорию России с севера .Берингово, Охотское и Японское --с востока. А вот Каспийское море (озеро) -оно замкнутое.