Начертите координатный луч и отметьте на нём точки A (1) B (7) C (3) D (9).На этом же луче отметьте точки,которые удалены от точки B: 1)На три единичных отрезка; 2)На восемь единичных отрезков.Найдите координаты этих точек. ...
Математика
Начертите координатный луч и отметьте на нём точки A (1) B (7) C (3) D (9).На этом же луче отметьте точки,которые удалены от точки B: 1)На три единичных отрезка; 2)На восемь единичных отрезков.Найдите координаты этих точек. Помогите пожалуйста! Заранее спасибо! Если можете, сможете нарисовать этот луч! Заранее спасибо!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если на 3 единичных отрезка то К(10) а если на 8 единичных отрезков то W(15)
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