Начертите координатный луч и отметьте на нём точки A (1) B (7) C (3) D (9).На этом же луче отметьте точки,которые удалены от точки B: 1)На три единичных отрезка; 2)На восемь единичных отрезков.Найдите координаты этих точек. ...

Математика

Начертите координатный луч и отметьте на нём точки A (1) B (7) C (3) D (9).На этом же луче отметьте точки,которые удалены от точки B: 1)На три единичных отрезка; 2)На восемь единичных отрезков.Найдите координаты этих точек. Помогите пожалуйста! Заранее спасибо! Если можете, сможете нарисовать этот луч! Заранее спасибо!!!

Автор: Гость