Сочинить шуточную сказку на тему: мой компьтер

Литература
Сочинить шуточную сказку на тему: мой компьтер
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У меня в комнате чего только нет. Всё есть, только порядка нет.  Так вот, жил да был в одной очень захламлёной местности компьютер. И вот вздумалось компьютеру перегреться, выключиться и не сохранить сочинение о "Доброте человеческой души" или "Что такое доброта?". Тогда разгневалась на него хозяйка и...ну в общем мы до сих пор его монитор, под окном, по кусочку собираем. Сказка ложь, да в ней намёк, глючным компьютерам урок. Конец. Кто меня слушал молодец.
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