Написать 5 эпитетов к сказке Пушкина" Сказка о мертвой царевне и семи богатырях"
Литература
Написать 5 эпитетов к сказке Пушкина" Сказка о мертвой царевне и семи богатырях"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Постоянные эпитеты: Красная девица; черной зависти; злая мачеха; алым губкам; доброй вести; люди добрые; красну солнцу.
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