Что больше 4см 2мм или 42мм мне показалось ровно так веть или нет
Математика
Что больше 4см 2мм или 42мм мне показалось ровно так веть или нет
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 см=10 мм 4см 2мм=42 мм 4см2мм=42мм
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