Реши задачи фотограф проявил 9 плёнок по 36 кадров. Затем он отпечатал только удачн??е снимки. Получилось 288 фотографий. Сколько кадров оказались неудачными ? Помогите пожалуйста

Математика

Реши задачи фотограф проявил 9 плёнок по 36 кадров. Затем он отпечатал только удачн??е снимки. Получилось 288 фотографий. Сколько кадров оказались неудачными ? Помогите пожалуйста

Автор: Гость