Реши задачи фотограф проявил 9 плёнок по 36 кадров. Затем он отпечатал только удачн??е снимки. Получилось 288 фотографий. Сколько кадров оказались неудачными ? Помогите пожалуйста
Математика
Реши задачи фотограф проявил 9 плёнок по 36 кадров. Затем он отпечатал только удачн??е снимки. Получилось 288 фотографий. Сколько кадров оказались неудачными ? Помогите пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
9х36=324 всего фото 324-288=36 фото неудачные
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