Основная мысль реплик Стародума
Литература
Основная мысль реплик Стародума
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Стародума-значит мудрая речь слова цитата или лозунг, но вообщем-то надо смотреть по контексту.
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