Основная мысль реплик Стародума

Литература
Основная мысль реплик Стародума
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Стародума-значит мудрая речь слова цитата или лозунг, но вообщем-то надо смотреть по контексту.
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