Даны последовательности 15; 10; 5; 2; 4; 8; 16 задайте эту последовательность рекуррентным способом
Алгебра
Даны последовательности 15; 10; 5; 2; 4; 8; 16 задайте эту последовательность рекуррентным способом
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32, 64, 128..............................
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