Сочинение бабушкин виноградник 10 предложений и любое слово звуков буквенный анализ слова. Спасибо!

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Сочинение бабушкин виноградник 10 предложений и любое слово звуков буквенный анализ слова. Спасибо!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У бабушки растет виноград.Я к ней приезжаю каждые выходные.Виноград у бабы очень вкусный.Я ем его каждый день.Когда я уезжаю бабушка мне дает три веточки винограда.Мы с семьей кушаем его вечером.Нам он очень нравится.Такого вкусного не продают в магазине.Я люблю бабушку!У нее самый вкусный виноград!
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