X+y ÷ 2-y найдите хотябы одну пару недопустимых значений x и y для алгебраического вырожения
Алгебра
X+y ÷ 2-y найдите хотябы одну пару недопустимых значений x и y для алгебраического вырожения
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х=0 и у=2 заменитель дроби равен 0 значит дробь не существует
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