Переведите с русского на английский. Я живу в многоквартирном доме достаточно далеко от центра города. Так как дом многоквартирный возле него у меня нет сада. Мой дом расположен на улице "Зина Золотова". Её назвали в честь перв...

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Переведите с русского на английский. Я живу в многоквартирном доме достаточно далеко от центра города. Так как дом многоквартирный возле него у меня нет сада. Мой дом расположен на улице "Зина Золотова". Её назвали в честь первой женщины трактористки.

Автор: Гость