Переведите с русского на английский. Я живу в многоквартирном доме достаточно далеко от центра города. Так как дом многоквартирный возле него у меня нет сада. Мой дом расположен на улице "Зина Золотова". Её назвали в честь перв...

Английский язык
Переведите с русского на английский. Я живу в многоквартирном доме достаточно далеко от центра города. Так как дом многоквартирный возле него у меня нет сада. Мой дом расположен на улице "Зина Золотова". Её назвали в честь первой женщины трактористки.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
I live in an apartment house far enough away from the city center. Since the apartment house, there is next to itgarden. My house is on the street Zina Zolotov. It was named after the first female tractor driver.
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