От чего зависит значения силы тяжести
Физика
От чего зависит значения силы тяжести
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Гость:
Fт=mg. Следовательно, от массы т ускорения свободного падения
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