Помогите пожалуйста составить диалог на казахском языке про спорт магазин 5 реплик

Қазақ тiлi
Помогите пожалуйста составить диалог на казахском языке про спорт магазин 5 реплик
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-Салем Ак бар! -Салем Айбол ! -Сен кандай спорт магазин унайды ? -Махан Спорт Мастер Магазин унайды -Саубол Ак бар Саубол Айбол .н
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