Даны слова: синяя,горячая,короткая,добрая. Допиши ответы на вопросы об этих словах. Что общего есть у этих слов? Заранее спасибо!

Русский язык

Даны слова: синяя,горячая,короткая,добрая. Допиши ответы на вопросы об этих словах. Что общего есть у этих слов? Заранее спасибо!

Автор: Гость