Даны слова: синяя,горячая,короткая,добрая. Допиши ответы на вопросы об этих словах. Что общего есть у этих слов? Заранее спасибо!
Русский язык
Даны слова: синяя,горячая,короткая,добрая. Допиши ответы на вопросы об этих словах. Что общего есть у этих слов? Заранее спасибо!
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