В двух домах по 4 подъезда.В первом доме в каждом подъезде 27 квартир,а во втором доме всего 36 квартир.На сколько квартир больше во втором доме,чем в первом?Реши задачу двумя способами.
Математика
В двух домах по 4 подъезда.В первом доме в каждом подъезде 27 квартир,а во втором доме всего 36 квартир.На сколько квартир больше во втором доме,чем в первом?Реши задачу двумя способами.
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Проверь условие, ты не правильно списал.Напиши правильно, помогу
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