В двух домах по 4 подъезда.В первом доме в каждом подъезде 27 квартир,а во втором доме всего 36 квартир.На сколько квартир больше во втором доме,чем в первом?Реши задачу двумя способами.

Математика

В двух домах по 4 подъезда.В первом доме в каждом подъезде 27 квартир,а во втором доме всего 36 квартир.На сколько квартир больше во втором доме,чем в первом?Реши задачу двумя способами.

Автор: Гость