Даны вещества: вода гидроксид бария сульфат железа(3),оксид кремния,соляная кислота.оксид калия,нитрат бария.Напишите уравнение возможных реакцих.Назовите образовавшиеся соли

Химия
Даны вещества: вода гидроксид бария сульфат железа(3),оксид кремния,соляная кислота.оксид калия,нитрат бария.Напишите уравнение возможных реакцих.Назовите образовавшиеся соли
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
K₂O+H₂O = 2KOH (гидроксид калия) Fe₂(SO₄)₃+6BaNO₃ = 2Fe(NO₃)₃ (нитрат железа III) + 3Ba₂SO₄ (сульфат бария)  6Ba(OH)₂+Fe₂(SO₄)₃ = 3Ba₂SO₄ + 2Fe(OH) ₃ (гидроксид железа III)
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