Дать характеристику Владимиру Андреевичу Дубровскому из романа Дубровский желательно бы из текста фрагменты помогите плиз!!!

Литература
Дать характеристику Владимиру Андреевичу Дубровскому из романа Дубровский желательно бы из текста фрагменты помогите плиз!!!
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Гость:
Загугли, если хочеш я загуглю

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