Напишите слова корень каждого слова спрятался в рисунке их нет
Русский язык
Напишите слова корень каждого слова спрятался в рисунке их нет
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
КУБик, ГРИБник, ЕЖонок
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
2. Докажите, что неравенство (а + 3)*(а – 5) > (а + 5)*(а – 7), верно при любых значениях а. решите только с полным решениям у кого будет прав...
Английский язык
Русский язык
А как подчеркнуть слово сочетания : на полях родины ,моей родины ,скромные сестры , заморских цветов , Корабельщики на кораблике , на кораблике тол...