2. Докажите, что неравенство (а + 3)*(а – 5) gt; (а + 5)*(а – 7), верно при любых значениях а. решите только с полным решениям у кого будет правильно сделаю лучшем и 5 звёзд и спасибо с меня
Алгебра
2. Докажите, что неравенство (а + 3)*(а – 5) gt; (а + 5)*(а – 7), верно при любых значениях а. решите только с полным решениям у кого будет правильно сделаю лучшем и 5 звёзд и спасибо с меня
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(а+3)*(а-5)>(a+5)*(a-7) a²-5a+3a-15>a²-7a+5a-35 a²-2a-15>a²-2a-35 a²-2a-15-a²+2a+35>0 20>0 a ∈ ]-∞ +∞[
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