Жито пшениця овес все разом поспіло й посохло. розставити розділові знаки
Українська мова
Жито пшениця овес все разом поспіло й посохло. розставити розділові знаки
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Жито, пшениця, овес- все разом поспіло й посохло.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Русский язык
А как подчеркнуть слово сочетания : на полях родины ,моей родины ,скромные сестры , заморских цветов , Корабельщики на кораблике , на кораблике тол...
Математика
Сколько различных четырехзначных чисел, кратных пяти, можно составить из нечётны?? цифр, если цифры в числе не могут повторяться?
Қазақ тiлi