Что значит устаревшие слова : ажно ,кряж , шпенёк , Помогите пожалуйста )
Литература
Что значит устаревшие слова : ажно ,кряж , шпенёк , Помогите пожалуйста )
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. частица. То же, что даже (в 4 значен.). Аж (ажно) вскрикнул от радости. Рассердилась, аж затряслась. 2. (аж), частица. Подчёркивает важность, весомость следующей далее части сообщения. Дошел аж до самого министра. Пробежал аж целый километр. 3. союз. Выражает следственные отношения и усиливает их, так что даже. Светло, аж глазам больно.
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