Переведите номер 8 на русский. Срочно!!!

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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Зоопарк во многих странах(городах) меняется.Страны(города) закрывают большие зоопарки с гигантскими животными в маленьких клетках . Они открывают Сафари парк. В таком парке животные живут свободно
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