Как разобрать слово лененград фанетический разбор слова

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Как разобрать слово лененград фанетический разбор слова
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
[л’ин’инграт] л — [л’] — согласный, непарный звонкий, сонорный, парный мягкий е — [и] — гласный, безударный н — [н’] — согласный, непарный звонкий, сонорный, парный мягкий и — [и] — гласный, безударный н — [н] — согласный, непарный звонкий, сонорный, парный твёрдый г — [г] — согласный, парный звонкий, парный твёрдый р — [р] — согласный, непарный звонкий, сонорный, парный твёрдый а — [а] — гласный, ударный д — [т] — согласный, парный глухой, парный твёрдый В слове 9 букв и 9 звуков.

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