Ребят,дам 99 балла(ЗА ЛУЧШИЙ ОТВЕТ!)! Выделите основы, это же не сложно ( пожалуйста :( вот текст : Первоначально на Руси это слово обозначало название ткани, которую делали из хлопкового волокна. Позже слово бумага стало обоз...

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Ребят,дам 99 балла(ЗА ЛУЧШИЙ ОТВЕТ!)! Выделите основы, это же не сложно ( пожалуйста :( вот текст : Первоначально на Руси это слово обозначало название ткани, которую делали из хлопкового волокна. Позже слово бумага стало обозначать и писчую бумагу. Оно принадлежит к очень частотным словам, вросло в нашу речь настолько, что иноязычное происхождение совершенно не чувствуется.

Автор: Гость