Ребят,дам 99 балла(ЗА ЛУЧШИЙ ОТВЕТ!)! Выделите основы, это же не сложно ( пожалуйста :( вот текст : Первоначально на Руси это слово обозначало название ткани, которую делали из хлопкового волокна. Позже слово бумага стало обоз...
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Ребят,дам 99 балла(ЗА ЛУЧШИЙ ОТВЕТ!)! Выделите основы, это же не сложно ( пожалуйста :( вот текст : Первоначально на Руси это слово обозначало название ткани, которую делали из хлопкового волокна. Позже слово бумага стало обозначать и писчую бумагу. Оно принадлежит к очень частотным словам, вросло в нашу речь настолько, что иноязычное происхождение совершенно не чувствуется.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пишу по схеме Подлежащее-Сказуемое: слово обозначало слово стало обозначать (составное сказуемое) оно принадлежит, вросло происхождение не чувствуется
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