Ребят,дам 99 балла(ЗА ЛУЧШИЙ ОТВЕТ!)! Выделите основы, это же не сложно ( пожалуйста :( вот текст : Первоначально на Руси это слово обозначало название ткани, которую делали из хлопкового волокна. Позже слово бумага стало обоз...

Русский язык
Ребят,дам 99 балла(ЗА ЛУЧШИЙ ОТВЕТ!)! Выделите основы, это же не сложно ( пожалуйста :( вот текст : Первоначально на Руси это слово обозначало название ткани, которую делали из хлопкового волокна. Позже слово бумага стало обозначать и писчую бумагу. Оно принадлежит к очень частотным словам, вросло в нашу речь настолько, что иноязычное происхождение совершенно не чувствуется.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пишу по схеме Подлежащее-Сказуемое: слово обозначало слово стало обозначать (составное сказуемое) оно принадлежит, вросло происхождение не чувствуется
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Другие предметы
Что такое марс? аааааа
Ответить
Физика
Какое количество воды можно нагреть на 10 градусов, сообщив ей 84 кДж теплоты?
Ответить
Математика
Помогите пожайлуста номер 358
Ответить
Геометрия
З однієї точки кола проведено дві хорди довжиною 10 і 12 см. Знайдіть радіус кола, як??о відстань від середини меншої хорди до більшої дорівнює 4 см.
Ответить
Қазақ тiлi
Традиции казахского народа на казахском языке
Ответить