З однієї точки кола проведено дві хорди довжиною 10 і 12 см. Знайдіть радіус кола, як??о відстань від середини меншої хорди до більшої дорівнює 4 см.

Геометрия

З однієї точки кола проведено дві хорди довжиною 10 і 12 см. Знайдіть радіус кола, як??о відстань від середини меншої хорди до більшої дорівнює 4 см.

Автор: Гость