Какое количество воды можно нагреть на 10 градусов, сообщив ей 84 кДж теплоты?

Физика
Какое количество воды можно нагреть на 10 градусов, сообщив ей 84 кДж теплоты?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано:СИ t=10 градусов Q=84кДж=84000Дж c=4200 дж/кг•C m-? Решение: Q=cmt m=Q/ct m=84000/4200•10=2кг Ответ: 2 кг
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