СРОЧНО МИНИ СОЧИНЕНИЕ (НА 1 СТР)НА ТЕМУ ЧТО ВАЖНЕЕ КРАСОТА ИЛИ ЗДОРОВЬЕ PS:предисто??ия папа и дочка поспорили что важнее красота или здоровье, папа говорил что здоровье, а девочка что красота, просто папа заставлял ее носить р...
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СРОЧНО МИНИ СОЧИНЕНИЕ (НА 1 СТР)НА ТЕМУ ЧТО ВАЖНЕЕ КРАСОТА ИЛИ ЗДОРОВЬЕ PS:предисто??ия папа и дочка поспорили что важнее красота или здоровье, папа говорил что здоровье, а девочка что красота, просто папа заставлял ее носить ранец как у мальчиков , а все девочки ходили с сумками на руках, папа ей сказал что от сумок станет кривой позвоночник...
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Конечно же, здоровье важнее красоты.Красота целиком и полностью зависит от здоровья.Здоровье играет очень важную роль в жизнедеятельности человека,тем самым продливая его жизнь на многие годы.Красота в наше время губительно влияет на здоровье,теми же операциями,изменениями во внешнем виде. зачем?вы хотите выглядеть красивыми для всех,но вы не замечаете тех,кто находится рядом с вами и принимает вас таким какой вы есть. он просыпается с вами по утрам, и смотрим на ваши ямочки на щечках,он убирает волосы с вашего лба,что бы понаблюдать за вашей красотой-естественной красотой.,а не послеоперационных.цените то, что вам дал Бог с рождения.! и запомните , здоровье намного важнее ,чем красота. Всем не угодишь,поэтому живи ради себя и своих близких.
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