Астана туралы шыгарма 4 сыныпқа
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Астана туралы шыгарма 4 сыныпқа
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Гость:
Астана – Қазақ елі болашағының каласы. Мәдениеттің ошағы, ғылым мен білімнің ордасы. Еліміздің көгілдір туы желбіреген тәуелсіздігіміздің ордасы.
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