Причины революции 1830г

История
Причины революции 1830г
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Гость:
Если во Франции:  1. Усиление бедности среди населения 2. Возникновение политических и экономических кризисов 3. Государственный переворот Карла 10 1848 г. 1.Мировой промышленный кризис 1847 года 2. Ухудшение экономического положения 3. Финансовая проблема: -необходимость повышения налогов -нехватка денег в казне -отказ банковских служащих давать деньги в долг 4. Старые феодальные отношения мешали развитию капиталистических отношений.  5. Противоречие между сторонниками  разных политических систем упраления
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