Причины революции 1830г

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Если во Франции: 1. Усиление бедности среди населения 2. Возникновение политических и экономических кризисов 3. Государственный переворот Карла 10 1848 г. 1.Мировой промышленный кризис 1847 года 2. Ухудшение экономического положения 3. Финансовая проблема: -необходимость повышения налогов -нехватка денег в казне -отказ банковских служащих давать деньги в долг 4. Старые феодальные отношения мешали развитию капиталистических отношений. 5. Противоречие между сторонниками разных политических систем упраления