Диалог на морально этическую тему.10-15 реплик

Гость: Гость:

1 Привет! -2 Привет! -3 Как дела? -4 Отлично! -5 Давай сходим в музей посмотрим древние украшения и картины! 6-Хорошо, пойдём ведь нам нужно было сходить в музей для выполнения домашнего задания! 7-А ты о каком о чём будешь писать? 8-Я буду писать сочинение о древних мамонтах, а ты? 9-Я хочу написать о динозаврах, их история меня завораживает! 10-А ты знаешь что в нашем музее сохранились кости динозавров и мамонтов! 11-Я не знал) давай взглянем и добавим увиденное в сочинение) -12 Отлично, пройдём в другой отдел к костям животных. -13 Я вижу здесь даже сохранились самые редкие кости) -14 Да, это замечательно!