Из каких мифов вошла в нашу речь выражения : Ящик Пандоры , яблоко раздора , нить Ар??адны , сизифов труд , танталовы муки прокруство ложе. Помогите плиз
Литература
Из каких мифов вошла в нашу речь выражения : Ящик Пандоры , яблоко раздора , нить Ар??адны , сизифов труд , танталовы муки прокруство ложе. Помогите плиз
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Греческие мифы: Ящик Пандоры, Суд Париса, Ариадна, Сизифов труд, миф о Тантале
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
История
как назывался запрет на брак между членами одного рода а) экзогамия б) эндогамия в) смешаный брак г) аменгерство
История