Из каких мифов вошла в нашу речь выражения : Ящик Пандоры , яблоко раздора , нить Ар??адны , сизифов труд , танталовы муки прокруство ложе. Помогите плиз

Литература
Из каких мифов вошла в нашу речь выражения : Ящик Пандоры , яблоко раздора , нить Ар??адны , сизифов труд , танталовы муки прокруство ложе. Помогите плиз
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Гость:
Греческие мифы: Ящик Пандоры, Суд Париса, Ариадна, Сизифов труд, миф о Тантале
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