Запиши три любые группы родственных слов.подчерникни слова в которых гласный зву?? в корне слова ударный.выдели орфограмму в корне .лесной лесовик лес лесник лесок перелесок
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Запиши три любые группы родственных слов.подчерникни слова в которых гласный зву?? в корне слова ударный.выдели орфограмму в корне .лесной лесовик лес лесник лесок перелесок
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)род родственник родня 2)лес лесной перелесок 3)компьютер компьютерный
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