Запиши три любые группы родственных слов.подчерникни слова в которых гласный зву?? в корне слова ударный.выдели орфограмму в корне .лесной лесовик лес лесник лесок перелесок

Русский язык

Запиши три любые группы родственных слов.подчерникни слова в которых гласный зву?? в корне слова ударный.выдели орфограмму в корне .лесной лесовик лес лесник лесок перелесок

Автор: Гость