Запиши три любые группы родственных слов.подчерникни слова в которых гласный зву?? в корне слова ударный.выдели орфограмму в корне .лесной лесовик лес лесник лесок перелесок

Русский язык
Запиши три любые группы родственных слов.подчерникни слова в которых гласный зву?? в корне слова ударный.выдели орфограмму в корне .лесной лесовик лес лесник лесок перелесок
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)род  родственник   родня   2)лес   лесной   перелесок 3)компьютер   компьютерный  
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Из каких мифов вошла в нашу речь выражения : Ящик Пандоры , яблоко раздора , нить Ар??адны , сизифов труд , танталовы муки прокруство ложе. Помо...
Ответить
Английский язык
Переведите номер 8 на русский. Срочно!!!
Ответить
История
как назывался запрет на брак между членами одного рода а) экзогамия б) эндогамия в) смешаный брак г) аменгерство
Ответить
Математика
Помагите с домашкой С И Волкова проверочные работы стр 16-21
Ответить
История
Причины революции 1830г
Ответить