Сколько различных четырехзначных чисел, кратных пяти, можно составить из нечётны?? цифр, если цифры в числе не могут повторяться?

Математика

Сколько различных четырехзначных чисел, кратных пяти, можно составить из нечётны?? цифр, если цифры в числе не могут повторяться?

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