Сколько различных четырехзначных чисел, кратных пяти, можно составить из нечётны?? цифр, если цифры в числе не могут повторяться?
Математика
Сколько различных четырехзначных чисел, кратных пяти, можно составить из нечётны?? цифр, если цифры в числе не могут повторяться?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
24 .............................
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Қазақ тiлi
Русский язык
Русский язык
Запиши три любые группы родственных слов.подчерникни слова в которых гласный зву?? в корне слова ударный.выдели орфограмму в корне .лесной лесовик ...