А как подчеркнуть слово сочетания : на полях родины ,моей родины ,скромные сестры , заморских цветов , Корабельщики на кораблике , на кораблике толпятся, толпятся на острову, чудо видят , видят наяву , в точку уменьшился ,умень...
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А как подчеркнуть слово сочетания : на полях родины ,моей родины ,скромные сестры , заморских цветов , Корабельщики на кораблике , на кораблике толпятся, толпятся на острову, чудо видят , видят наяву , в точку уменьшился ,уменьшился комаром ,комаром оборорился можно фоькай пажалуста отправить как подчеркуть эти слово сочетания заранее спасибо !
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Гость:
Вот ответ:одной чертой
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