На карте с масштабом 1:10 000 000 расстояние между двумя пунктами составляет 5 см. Каким будет это расстояние на карте с масштабом 1:2 000 000?Чему равно это расстояние на земной поверхности?

Математика

На карте с масштабом 1:10 000 000 расстояние между двумя пунктами составляет 5 см. Каким будет это расстояние на карте с масштабом 1:2 000 000?Чему равно это расстояние на земной поверхности?

Автор: Гость