На карте с масштабом 1:10 000 000 расстояние между двумя пунктами составляет 5 см. Каким будет это расстояние на карте с масштабом 1:2 000 000?Чему равно это расстояние на земной поверхности?
Математика
На карте с масштабом 1:10 000 000 расстояние между двумя пунктами составляет 5 см. Каким будет это расстояние на карте с масштабом 1:2 000 000?Чему равно это расстояние на земной поверхности?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5*10000000 = 50000000 (см) - на земной поверхности 50000000:2000000 = 50 (см) Ответ: на карте с масштабом 1:2000000 50 см, на поверхности - 50000000см или 500км.
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